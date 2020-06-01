3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة أبحاث فيروس "كورونا" في العالم

تصدر 3 أطباء سعوديون قائمة أكثر العلماء تأثيرًا في الدراسات العالمية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".وذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: "في ظل معركة الأطباء مع جائحة كورونا، ومع تضافر جهود الكوادر الطبية العالمية لمواجهة الوباء الذي يهدد البشرية، فإن علماء يقودون مواجهة الجائحة، ولهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة".

وأوضح التقرير أن من بين قائمة أبرز الأطباء أصحاب المساهمات الكبيرة في أبحاث كورونا حول العالم، 3 أطباء سعوديون"، مشيرة إلى أنه يكثر الاستشهاد عالميا بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا، وهم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، واستشاري الأمراض المعدية في مركز "جون هوبكنز" بـ"أرامكو" الدكتور جعفر التوفيق، واستشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور زيادة مميش.

ولفتت إلى أن ذلك جاء ذلك في تقرير لموقع "ستادي إنترناشيونال" المهتم بتوصيف الجامعات، الذي نشر التقرير بعنوان "علماء وأمراض كورونا"، وقال التقرير، "إن هؤلاء العلماء يقودون مواجهة الجائحة بخبراتهم في بلدانهم، ولديهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة، ويجرون أبحاثا جديدة ذات صلة، ويتواصلون مع زملائهم الخبراء حول العالم".

ويذكر أن السعودية سجلت، أمس السبت، 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات التراكمية إلى 83384، تعافى منهم 58884، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 480 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد؛ وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 370 ألف حالة وفاة، وكانت بداية ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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