3 علامات تُشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة تعرف عليها

كشف خبراء روس في دراسة نشرت السبت عن ثلاث علامات تشير إلى أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ونقلت صحيفة "موسكو كومسوموليتس" الروسية عن خبراء روس قولهم إن ارتفاع ضغط الدم الشرياني له العديد من العلامات غير الواضحة، أحدها زيادة التعرق، وجاء في نص الدراسة:" يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن التعرق المفرط غالبًا ما يكون علامة على ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم".

وفي المقابل أوضح الخبراء أن زيادة التعرق يمكن أن يكون أيضا دليل على وجود خلل في الجهاز العصبي المركزي وتغيرات في الغدد الصماء، مؤكدين أن رؤية بقع أمام العين هي من أهم المؤشرات على وجود تغيرات في ضغط الدم والتي يسببها انخفاض مفاجئ فى الدم أو الأكسجين ( أو كليهما) فى المخ بسبب انخفاض فى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

قد يهمك ايضاً:

دراسة تؤكد أن نقص الماغنسيوم يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم

Advertisements

تعرف على أهم أسباب إنخفاض ضغط الدم