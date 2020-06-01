برنامج رجيم الزبدة والزبادي لإنقاص 5 كيلو في 7 ايام  

تساعد بعض انواع الرجيم على خسارة الوزن الزائد بسرعة على ان تقوم على طرق تخسيس صحية وان تحتوي على مكونات تساهم في حرق الدهون ونحت الجسم. ومن المهم ان يترافق تطبيقها مع اختيار الاطعمة الخالية من الدهون والسكريات الضارة. كذلك ينصح بالالتزام ببرامج مؤقتة لاستعادة الرشاقة ومنها رجيم الزبدة والجبنة واللبن الزبادي التي تعمل على انقاص 5 كيلو في 7 ايام.

طريقة تخسيس في 7 ايام

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من اجل تطبيق رجيم الجبنة والزبدة والزبادي لخسارة الوزن يجب اتباع بعض القواعد الاساسية لمدة اسبوع واحد.

اليوم الاول



الفطور. كوب شاي خال من السكر، قطعتا بسكويت مخصص للرجيم، 10 غ من الزبدة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية من الدسم.

الغداء. طبق سلطة متوسط الحجم يحتوي على الجزر وعدد من قطع الخضار مع زيت الزيتون وعصير الليمون، غراتان كوسى مع 25 غ من جبنة إيمانتال، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي مع 5% دسم، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى الخالي من الدسم، حبة اجاص.

العشاء. طبق متوسط الحجم من سلطة الهندباء مع قلوب النخل وصلصة زيت الزيتون وعصير الليمون، فاصولياء مطهوة على البخار، قطعة من الدجاح المشوي بالكاري، كوب من اللبن الخالي من الدسم، حبة تفاح.

اليوم الثاني

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 30 غ من الخبز، 10 من الزبدة، كوب زبادي 0% دسم.

الغداء. طبق صغير من الهليون المطهو على البخار مع صلصة خفيفة، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي مع القليل من الخردل، القليل من البروكولي المطهو على البخار، طبق متوسط الحجم من سلطة الفواكه يحتوي على 50 غ من التفاح وحبة برتقال و80 غ من الموز، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

العشاء. طبق سلطة طماطم وتونا مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة من سمك السلمون المشوي، 100 غ من الازر الكامل، 25 غ من جبنة ايمانتال، حبة كلمنتين.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 100 غ من حبوب الفطور مثل بذور الشوفان مع 200 ملل من الحليب منزوع الدسم، قطعة من الجبنة 0% دسم.

الغداء. طبق سلطة مع 125 غ من سمك المورا المشوي و100 غ من البطاطا المطهوة بطريقة صحية، بضع قطع من القرنبيط المطهو على البخار، كوب من الزبادي الخالي من الدسم، حبة اجاص.

العشاء. حبة خيار مع القليل من صلصة خفيفة تحتوي على كوب زبادي 0% دسم، ملعقة وسط من زيت الزيتون، القليل من الثوم، القليل من النعناع والكزبرة المجففين، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون، طبق سلطة خضراء مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة من الجبنة البيضاء 0% دسم وبضع حبات فراولة.

اليوم الرابع



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 30 غ من الزبدة، قطعة من الجبنة 0% دسم مع ملعقتين وسط من العسل.

الغداء. طبق سلطة تحتوي على الجزر والملفوف الابيض والتفاح الاخضر المبشور مع صلصة تحتوي على 3 ملاعق وسط من الزبادي الخالي من الدسم والخل، طبق متوسط الحجم من الجمبري المشوي، كوب زبادي 0% ، حبة تفاح.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الفتوش يحتوي على 100 غ من البرغل، الخيار، الطماطم، الفليفلة، البقدونس، النعناع وعصر الليمون والقليل من الملح، قطعة من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، كوب زبادي 0% دسم، حبة موز.

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اليوم الخامس

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون دسم، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، بيضة مسلوقة، نصف قطعة صغيرة من المرتديلا.

الغداء. طبق سلطة روكا مع الطماطم والقليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطع تفاح مطهوة على البخار مع 5 من الزبدة، قطعة من السمك المشوي، 25 غ من الجبنة قليلة الدسم، كوب زبادي 0% دسم.

العشاء. طبق عجة مع 25 غ من جبة ايمانتال، طبق من السلطة الخضراء، طبق من سلطة الفواكه يحتوي على 100 غ برتقال و100 غ كيوي، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء 0% دسم.

اليوم السادس

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعتا بسكويت مصنوعتان من القمح الكامل، 10 غ من الزبدة، قطعة صغيرة من جبنة خالية من الدسم.

الغداء. طبق متوسط الحجم من سلطة تحتوي على الكوسى المشوي والقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، جزر مطهو على البخار، قطعة من السمك المشوي، كوب من لبن زبادي طبيعي 0% دسم، حبة تفاح.

العشاء. طبق سلطة يحتوي على 100 غ من المعكرونة والسلمون المدخن والخضار وزيت الزيتون وعصير الليمون، 25 غ من جبنة كاممبير، كوب من اللبن الزبادي 0% دسم، 200 غ من البطيخ.

اليوم السابع

الفطور. كوب من الشاي او القهوة الخالي من السكر، 100 غ من حبوب الفطور، 200 ملل من الحليب منزوع الدسم، كوب لبن زبادي من دون دسم مع ملعقة وسط من العسل.

الغداء. 100 غ من البطاطا المشوية على البخار مع الجزر، قطعة ستيك مشوية، طبق سلطة خضراء مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة كلمنتين وكوب زبادي 0% دسم.

العشاء. طبق سلطة يحتوي على 100 غ من المعكرونة مع الجزر، الفليفلة، الطماطم، 85 غ من الدجاج المشوي و25 غ من الجبنة الخالية من الدسم مع بضع قطع شمام.

ويمكن ملاحظة بدء خسارة الوزن الزائد مع مرور اسبوع واحد. ويمكن ان يصل عدد الكيلوغرامات في هذه الحالة الى 5.

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