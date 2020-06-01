- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتعرض لأسوأ اجتياح للجراد خلال 3 عقود والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
اجتاح الجراد الصحراوي الهند ودمر المحاصيل الزراعية، وهو ما يهدد منطقة تعاني أصلا من تبعات حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وقد عمّ الجراد المناطق السكنية في جايبور، حيث لم يجد الأهالي من حيلة سوى قرع الأواني المنزلية لطرد الحشرات، بحسب "يورونيوز",
وكان الوضع محزنا خاصة في وسط الهند، حيث أتى الجراد على المحاصيل الزراعة منذ الشهر الماضي في ولايات البنجاب وماديا وبراديش وغوجارات.
ولم تشهد الهند اجتياحا للجراد بهذا الحجم منذ العام 1993. ويمكن لسرب مكون من 40 مليون جرادة أن يأكل مقدار ما يستهلكه 35 ألف شخص، أو 6 فيلة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وكانت الأمطار الغزيرة والأعاصير قد ساعدت في النمو السريع للجراد وتكاثره في الجزيرة العربية، بداية السنة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تتعرض لأسوأ اجتياح للجراد خلال 3 عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.