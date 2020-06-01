فوائد سحرية لمشروب مؤلف من مزيج الحمضيات والزيتون

الإثنين 1 يونيو 2020

مزيج الحمضيات والليمون له مفعول سحري على صحة القلب وتقليل الالتهابات، هذا ما خلصت إليه دراسة إسبانية أجرتها جامعة كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا، شملت 96 متطوعا صحياً.



وزعمت الدراسة أن تناول مزيج من البرتقال والزيتون يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في صحة القلب.

ويقول الباحثون بحسب قناة "روسيا اليوم" إنه في غضون أسابيع فقط، يمكن أن يؤدي مزيج الحمضيات والزيتون إلى انخفاض مستويات الكوليسترول، وكذلك تقليل فرصة الالتهاب.

وشملت الدراسة، التي وتم تعيين كل مشارك بشكل عشوائي لاستهلاك إما كبسولتين من دواء وهمي، أو كبسولتينCitroven (نحو 500 ملغ) كل يوم لمدة 8 أسابيع.

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وتحتوي كبسولات Citroven على مزيج من مستخلصات الحمضيات والجريب فروت والبرتقال المر وأوراق الزيتون.

واكتشف الباحثون أن المجموعة التي تتناول كبسولات Citroven شهدت انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكلية.

وتبين أيضا أن هناك انخفاضا ملحوظا في البروتين الدهني المؤكسد منخفض الكثافة (LDL)، وهو نوع ضار محتمل من الكوليسترول الذي يتم إنتاجه في الجسم.

وكتب الباحثون: "تظهر هذه الدراسة أن المكملات بمزيج من مستخلصين من الحمضيات والجريب فروت والبرتقال المر وأوراق الزيتون، خلال 8 أسابيع، تقلل من ضغط الدم وتحسن الحالة الالتهابية المضادة للأكسدة".