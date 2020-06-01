شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الدم يمكنه التنبؤ بكيفية استجابة مرضى سرطان البروستاتا للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن يمكن أن يساعد اختبار الدم في تحديد الحالات التي لا يستجيب فيها الرجال المصابون بسرطان البروستاتا للعلاج أو يكونون أكثر عرضة للانتكاس، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، تم تقييم "الخزعة السائلة" من حيث الكفاءة في أكثر من 1000 عينة دم من 216 رجلاً مصابًا بسرطان البروستاتا المتقدم الذين كانوا يتلقون العلاج.

ووجد باحثون بقيادة معهد أبحاث السرطان في لندن أن الاختبار يمكنه الكشف عن آثار الحمض النووي للسرطان في مجرى الدم، وتوقعت مستويات عالية أن المرض سوف يتقدم بسرعة أكبر ، في حين أن التخفيضات الكبيرة بمرور الوقت تشير إلى أن العلاج ناجح.

يمكن أن يؤدي إلى علاج مخصص لأولئك الذين هم في مراحل متقدمة من المرض ويساعد الأطباء في تحديد موعد إيقاف الدواء الذي لا يعمل أيضًا، الخزعات السائلة هي أيضًا طريقة أقل إيلامًا وأقل عدوانية من خزعات الأنسجة شائعة الاستخدام.

نظرت الدراسة في عينات الدم من الرجال الذين كانوا جزءًا من تجربة سريرية للدواء المستهدف أبراتيرون مع أو بدون عقار تجريبي ، ipatasertib.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من الحمض النووي للورم في بداية العلاج كان لديهم نتائج أسوأ بكثير، وتقدم مرضهم قبل شهرين ونصف من تلك السلبية لـ ctDNA في بداية العلاج.

نظر الفريق في عينات الدم خلال فترة العلاج بالاختبارات المتكررة ، ووجد أن أولئك الذين استجابوا للعلاج لديهم أكبر انخفاض في كمية الحمض النووي للسرطان في مجرى الدم.

وانخفض الحمض النووي للسرطان بنسبة 23 % في حين أن أولئك الذين استجابوا جزئياً للعلاج انخفض لديهم بنسبة 16 %.

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أما الرجال الذين استمر سرطانهم في البروستات في التفاقم أو بقي على حاله ، فقد شهدوا انخفاضًا بنسبة 1 % أو أربعة % على التوالي.

اكتشف العلماء أيضًا ، من خلال تحليل الحمض النووي من اختبارات الدم ، وجود تغيرات جينية محددة في الدم تشير إلى مقاومة الأدوية وهذا يشير إلى أن الرجل كان عرضة لخطر الانتكاس المبكر.

قال البروفيسور يوهان دي بونو ، أستاذ طب السرطان التجريبي في ICR واستشاري الأورام الطبي في مؤسسة The Royal Marsden Trust: `` تُظهر دراستنا أن اختبار الدم البسيط يمكن أن يساعدنا على تتبع كيفية تطور السرطان واستجابته للعلاج - في البداية كجزء من التجارب السريرية وفي نهاية المطاف في الرعاية الروتينية.

"إن ما يسمى باختبارات الخزعة السائلة هي في الحد الأدنى من التدخل الجراحي وفعالة من حيث التكلفة ويمكن إجراؤها في كثير من الأحيان وبسهولة.

"يمكن أن يؤدي تتبع سرطان البروستاتا عن طريق اختبار الدم بدلاً من الخزعة المؤلمة إلى تحسين جودة حياة المرضى بشكل كبير."

وقال البروفيسور بول وركمان ، الرئيس التنفيذي لـ ICR: `` تكتشف اختبارات الدم البسيطة هذه آثار السرطان المنتشرة في مجرى الدم وتساعدنا على توقع الخطوة التالية للسرطان.

"يمكنهم مساعدة الأطباء على وضع خطط علاج شخصية والبقاء متقدمين على المرض.

توضح هذه الدراسة قيمة الخزعات السائلة لتوجيه العلاج. إنهم بديل أسرع وألطف وأكثر مرونة لخزعة الأنسجة التقليدية ومن المقرر أن يصبح معيارًا ذهبيًا لعلاج السرطان.