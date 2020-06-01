إصابة 3 إعلاميات مصريات بكورونا.. بينهن آية عبدالرحمن

الخليج 365الإثنين 2020/6/1 10:54 ص بتوقيت أبوظبي
أصيبت 3 إعلاميات مصريات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هن آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام نمر.
وتطل كل من آية عبدالرحمن وريهام السهلي عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فيما تعمل إلهام نمر بالقناة الأولى في التلفزيون المصري.
وكتبت آية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولاً محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانياً إني واثقة إنّ ربنا هيرزقني الشفاء قريب جداً بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".
وبعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، وجه الإعلامي المصري خالد أبوبكر رسالة إلى الإعلامية ريهام السهلي، متمنياً لها الشفاء العاجل.
ونشر أبو بكر صورة ريهام السهلي عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "يا رب ما تغيب ضحكتك أبداً، يا أختي وصاحبتي".
وكشفت الإعلامية إلهام نمر أنها مصابة بالفيروس منذ نحو أسبوع وأنها حريصة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع في درجة حرارتها عزلت نفسها ذاتياً.
وقالت إلهام في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التلفزيون المصري، مساء الأحد، إنها لم أولادها وزوجها طوال هذه المدة.
وأضافت أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة أعراض المرض، لافتة إلى أن أسرتها تضع لها الطعام على باب الغرفة التي تقيم فيها وتتواصل معهم عبر الفيديو شات.
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