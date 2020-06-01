الخليج 365الإثنين 2020/6/1 01:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف العربي، الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت، اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط (جنوب غرب).
وأكد المالكي على استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأوضح أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية.
وأشار إلى أن مجموع الانتهاكات بلغ أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.
وأكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي بقيادة السعودية يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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