إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/6/1 11:34 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/1 11:34 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الإثنين، إصابته وأسرته بالكامل بفيروس كورونا المستجد. وفي بث مباشر على فيسبوك، قال باشينيان إن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا جاءت إيجابية. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى أرمينيا لمكافحة كورونا

Advertisements وأضاف "لم تظهر أي أعراض.. لكنني قررت أن يُجري لي فحص وخوض المواجهة". ولفت رئيس الوزراء إلى أن أسرته بالكامل أصيبت بالعدوى. وتتكون أسرته من زوجته الصحفية آنا هاكوبيان وأربعة أولاد. وحتى اليوم، سجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، 9402 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و139 وفاة.

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