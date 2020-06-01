سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لمعظم البنوك، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في البنك المركزي المصري عند 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات أمس الأحد.



وجاء استقرار الجنيه المصري بعد موجة هبوط مفاجئة في تعاملات الأمس حيث تراجعت العملة المصرية بنحو 3 قروش في تعاملات الظهيرة.

وتعاملات الأمس كانت الأولى بعد عطلة طويلة نسبيا قضتها البنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك من الأحد 24 مايو/أيار، وحتى الخميس 28 مايو/أيار الماضي.

وخلال تعاملات اليوم الصباحية هيمن سعر 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك العاملة بمصر حيث تكرر السعر على شاشات 15 بنكا.

وسجل الدولار 5 مستويات متفاوتة في البنوك، وجاء أعلى سعر شراء عند 15.84 جنيه وأقل سعر شراء عند 15.77 بفارق 7 قروش، في حين سجل أعلى سعر بيع 15.94 جنيه وأقل سعر بيع 15.87 جنيه.

وتعتزم البنوك المصرية تعديل ساعات العمل الرسمية بداية من غد الثلاثاء لتكون بداية من الساعة الـ 8.30 صباحا وحتى الساعة الـ 2 ظهرا (بتوقيت مصر)للجمهور، ومن الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة الـ 3 عصرا للموظفين.

وسجلت مصر أمس الأحد 1536 حالة إصابة جديدة و46 حالة وفاة جراء فيروس "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 24 ألفا و985 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 959 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 6810، منها 6037 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

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الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات تعود إلى الزيارات العائلية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حسبما صرح به مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، وفقا لموقع اليوم السابع. وأعلنت وزارة الصحة أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث أعداد المصابين.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع في بنوك بلوم والاستثمار العربي والتجاري الدولي والمصري لتنمية الصادرات والكويت الوطني والمصري الخليجي والعربي الأفريقي الدولي والتنمية الصناعية وقناة السويس والمصرف العربي الدولي وعودة ومصر إيران للتنمية "ميد بنك" والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والمشرق.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي والشركة المصرفية العربية الدولية (ساييب).

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل الدولار 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وهو نفس السعر في بنك مصر.

5 مستويات مختلفة لسعر الدولار

وسجل الدولار سعرا رابعا عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع في بنوك البركة و كريدي أجريكول، كما سجل سعرا خامسا عند 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع في بنكي الأسكندرية والأهلي اليوناني.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 17.51 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي أيضا، وسجل سعر الدينار الكويتي 50.04 جنيه للشراء و 51.62 للبيع في البنك الأهلي المصري.