شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كورية جنوبية تعلن التوصل لعلاج يضعف كورونا والتجارب البشرية فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسارع صانعو الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات لوباء فيروس كورونا والذى تسبب في وفاة أكثر من 371ألف شخص على مستوى العالم، وأعلنت شركة Celrtlion Inc الكورية الجنوبية إن علاجها التجريبي لكوفيد 19 أظهر انخفاضًا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في الاختبارات على الحيوانات وسيتم بدء التجارب السريرية داخل الإنسان في أواخر يوليو.

ووفقا لتقرير وكالة رويترز قالت شركة سيلتريون إن دراستها قبل السريرية أظهرت تحسن الشفاء في سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج وإزالة التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وأوضحت سيلتريون والمتعاونة في الدراسة في كلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية في بيان إن الدراسة أجريت باستخدام النمس وسيتم توسيعها لتشمل الهامستر والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

وقال كون كي سونج رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون عن قيامهم بدراسة إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج، مؤكدا على قدره الشركة على طرح الإنتاج الضخم للعلاج بالأجسام المضادة العلاجية بمجرد أن يصبح جاهزا."

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وكان الرئيس مون جاي قد تعهد في أبريل بتقديم 171 مليون دولار لتمويل تطوير أدوية فيروس كورونا ، على أمل تكرار نجاح البلاد في مجموعات اختبار كوفيد 19، حيث كان الاختبار والتتبع الصارمين مفيدًا في السيطرة على فيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية ، التي شهدت في وقت ما أكبر تفشي خارج الصين ، حيث تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة.

وأبلغت شركة الأدوية الأمريكية جلعاد عن نتائج واعدة للتجارب المبكرة لعلاج علاجها ، مما دفع الموافقة الطارئة في الولايات المتحدة واليابان، وقالت كوريا الجنوبية أيضا الأسبوع الماضي إنها ستطلب واردات من ريمديسفير، وشركات الأدوية الكورية الجنوبية الأخرى مثل SK Bioscience و Green Cross Corp في المرحلة الأولى من تطوير لقاح فيروس كورونا.