شكرا لقرائتكم خبر عن لو مخالط لحالة كورونا.. حاجات لازم تعملها فى بيتك عشان تحمى نفسك وأسرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك حالة من الذعر والقلق يعيشها الكثيرون وخصوصا فى حالة مخالطة شخص مصاب بكورونا، فلا نعرف هل انتقلت لنا العدوى أم لا، فبعض الحالات لا تظهر عليها أعراض ولكنها تنقل العدوى للآخرين ، لذلك لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة وفى حالة مخالطة شخص مصاب بالعدوى فعليك بالعزل المنزلى لمدة 14 يوم فى المنزل مع اتباع بعض الاحتياطات وحسب ما ذكره موقع menshealth فهى:

1: جهز غرفة فى المنزل للجلوس بها معظم الوقت، وينصح أن يدخلها الشمس للتهوية المستمرة ومقاومة الفيروسات والجراثيم.

2:الاهتمام بغسل اليدين بالمياه والصابون دائما وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا، كما ينصح بالتعقيم المستمر بالكحول.

3:عدم الاختلاط بالاخرين كما ينصح بارتداء الكمامة فى المنزل ووضع مسافات بينك وبين افراد اسرتك.

4:يجب ان تعقم مكانك باستمرار وخصوصا مقابض الابواب والمرحاض والمفاتيح الخاصة بك.

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5:يجب ان يكون لك ادوات خاصة مثل الاطباق والملاعق والمناشف ، مع تغيير اغطية السرير باستمرار.

6:قم بفحص درجة حرارتك يوميا للتأكد من عدم اصابتك بأى تغيير .

7: ينصح بتناول الاطعمة الغنية بفيتامين سى وزنك ود لانها تساعد على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى.

8:الاكثار من السوائل الطبيعية الدافئة وخصوصا الينسون والزنجبيل.