أعراض نقص فيتامين د وطرق علاجه

يعد فيتامين د من الفيتامينات التي لها دور مهم في تقوية مناعة الجسم، مما يحمي من الإصابة بالأمراض ومحاربة البكتيريا والفيروسات التي من الممكن أن تهاجم الجسم، فضلا على أن فيتامين د مهم لتوازن المعادن داخل الجسم ومنها الفسفور والكالسيوم.

ويساعد فيتامين د على تعزيز صحة العظام والحماية من مرض السكري، ولهذا فإن النقص في فيتامين د يعد من المشكلات الصحية التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم، وفيما يلي أعراض نقص فيتامين د بالجسم وطرق علاجه.

أعراض نقص فيتامين د:

كثرة الإصابة بالمرض:





عادة من يعاني من نقص فيتامين د يصاب بالعديد من الأمراض وهذا لضعف الجهاز المناعي الناتج عن نقص فيتامين د، حيث تلاحظ كثرة الإصابة بالبرد والأنفلونزا على مدار العام، فضلا على الإصابة بالإلتهاب في الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

وأثبتت الدراسات وفق موقع health line أن هناك علاقة بين إصابة الجهاز التنفسي بالأمراض ونقص فيتامين د بالجسم، كما أثبتت دراسة أخرى على أن المرضى بالانسداد الرئوي المزمن يعانون من النقص الحاد بفيتامين د.

الشعور بالإرهاق والتعب:





النقص في فيتامين د يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب بشكل مستمر مع الإصابة بالصداع خلال فترة النهار، وعدم القدرة على أداء الأعمال المطلوبة بشكل جيد.

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الألم في العظام:





يعد الشعور بألم في العظام أحد أعراض نقص فيتامين د، إذ يساعد الفيتامين على امتصاص الكالسيوم بالجسم مما يعزز صحة العظام، وعادة الألم في العظام الناتج عن نقص فيتامين د يتمثل في الألم أسفل منطقة الظهر.

وذكرت دراسة على أن من يعانون من نقص فيتامين د يكونون أكثر عرضة للإصابة بآلام في العظام وخاصة على الأرجل والأضلاع والمفاصل، كما أنه يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام مع التقدم في العمر.

الإصابة بالاكتئاب:





هناك صلة بين نقص فيتامين د والإصابة بالاكتئاب خاصة عند كبار السن وفقا لأحدث الدراسات، كما تظهر أعراض القلق والتوتر فضلا على قلة التركيز مع تراجع الذاكرة، كما أن من يعانون من نقص فيتامين د يكون لديهم أعراض الخوف والتفكير بطريقة سلبية.

تساقط الشعر:





من إحدى علامات نقص فيتامين د هو تساقط الشعر بشكل ملحوظ ومن خلال دراسة على العلاقة بين فيتامين د وتساقط الشعر، وحسب موقع health line أن النقص في فيتامين د يرتبط بتساقط الشعر والإصابة بداء الثعلبة.





علاج نقص فيتامين د: