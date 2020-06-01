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في عقر دارك.. 6 أشياء داخل منزلك تنقل لك عدوى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشياء التي توجد في المنزل يمكن أن تنقل لك فيروس كورونا، لذا كن حذراً من هذه الأشياء التي يجب أن تمثل علامة خطر لانتقال العدوى لك، فلا تنخدع أن بقائك في المنزل سوف يحميك من العدوى بنسبة 100% واتبع الإرشادات اللازمة للوقاية، في هذا التقرير جمعنا لكم 6 أشياء قد تنقل لك عدوى كورونا داخل منزلك، وفقاً لموقع Eat .

6 أشياء داخل منزلك تنقل لك عدوى كورونا
  shoes-door-mat حذائك
 

في أواخر أبريل، وجدت دراسة أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على باطن الأحذية، وعلى الرغم من أنها طريقة غير متوقعة للانتقال، إلا أنك يجب أن تكون آمنًا، يمكنك ترك حذائك بالخارج بدلاً من نقل أي شيء أحضرته من الشارع إلى منزلك.

woman-hand-cleaning-light-switch-gloves
الأسطح عالية اللمس
 

قال الخبراء أن انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر أكثر شيوعًا من انتقال العدوى من الأسطح، ولكن يمكن أن يحدث ذلك، إذا لمست سطحًا مصابًا بالعدوى، ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

 لتكون آمنًا، امسح الأسطح عالية اللمس مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الموقد وأجهزة التحكم عن بُعد بانتظام، واغسل يديك بالماء والصابون.

door-knob-hand-tissue
مقابض الأبواب
 

يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام (على الرغم من أن كمية الفيروس القابل للتطبيق تبدأ في التدهور على الفور تقريبًا).

تأكد من مسح هذه الأسطح فائقة اللمسة في كثير من الأحيان.

keys-hand-door
مفاتيحك أو حقيبتك
 

إذا لمست مفاتيحك، ثم نسيت ولمست وجهك، يمكن أن تصاب بالفيروس، اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين في أي وقت تتعامل مع المفاتيح.

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 وتجنب وضع حقيبتك أو حقيبة الظهر على سريرك أو الأريكة أو طاولة المطبخ.

woman-cleaning-disinfecting-phone
هاتفك

قم بتطهير هاتفك المحمول بانتظام، ينصح بعض الخبراء بذلك يوميًا خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا استخدم منديلًا مطهرًا أو خليطًا مصنوعًا منزليًا من الكحول بنسبة 50٪ والماء بنسبة 50٪.

male-atm-machine-gloves
القناع أو القفازات
 

إذا كنت ترتدي قناعًا وقفازات بلاستيكية يمكن التخلص منها في رحلتك الأسبوعية إلى متجر البقالة.

ولكن إذا لم تتخلص من القفازات قبل لمس باب سيارتك أو عجلة القيادة أو مقبض الباب في المنزل، فيمكنك إحضار الفيروس إلى منزلك.

إذا كنت ترتدي القفازات في الأماكن العامة، ألقها  وإذا لم تفعل ذلك، استخدم معقم اليدين قبل لمس العناصر في سيارتك.

 اغسل يديك بشكل متكرر، واغسل أي قناع من القماش ترتديه بعد كل استخدام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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