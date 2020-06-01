شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن البدء في تنظيف أسنان الأطفال؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تساؤلات كثيرة من الأمهات والآباء عن الوقت المناسب لتنظيف أسنان الطفل الصغير، والطريقة المناسبة لتنظيف أسنان الأطفال الصغار للحفاظ عليها من التسوس.

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وأوضح الطبيب الألماني ديتمار أوسترايش أنه يمكن البدء في تنظيف أسنان الطفل بمجرد بزوغ الأسنان اللبنية بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وذلك للحماية من التسوس.

وأضاف نائب رئيس الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان أنه ينبغي أن يقوم الطفل بتنظيف أسنانه بمجرد أن يكون قادرا على الإمساك بالفرشاة بيده جيدا، مع مراعاة أن يقوم الوالدان بمراجعة مدى جودة التنظيف وتكرار العملية إن لزم الأمر، وذلك حتى سن الالتحاق بالمدرسة.

وأشار إلى أنه من المهم استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مخصص للأطفال؛ حيث ينبغي ألا تزيد نسبة الفلورايد عن 500 جزء في المليون (ppm).