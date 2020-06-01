ليبيا تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الليبية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156، بالإضافة إلى شفاء حالتين جديدتين ليصل العدد إلى 52 متعافا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، إنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا، بينهم 14 عينة لمخالطين لحالات سابقة، من مدينة سبها، و9 عينات لعائدين من السفر، و 3 عينات لآخرين.



وكانت السلطات الليبية قد أعلنت، الأربعاء، عن اكتشاف حالة إيجابية في مدينة سبها جنوبي البلاد، لعائدة من الخارج، دولة تركيا عبر مطار مصراتة، لينتشر الوباء بين المواطنين في المدينة، وخلال 5 أيام تزايدت الحالات المكتشفة في المدينة لتصل إلى 65 حالة بعد أكثر من أسبوعين من عدم تسجيل ليبيا لأي حالات.

وقررت السلطات المختصة منع التنقل من وإلى مدينة سبها مع تطبيق حظر تجول كامل داخل المدينة لمدة 7 أيام.