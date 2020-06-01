شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث أمريكية تحقق في إمكانية أن تكون أجهزة التنفس سبب زيادة وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكشف أكبر مجموعة مستشفيات في نيويورك ما إذا كانت أجهزة التنفس الصناعي قد تسببت في زيادة وفيات الفيروس التاجى كورونا المستجد.ويأتي التحقيق في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مركز الزلزال في البلاد 369000 ، مع ما يقرب من 30،000 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نورثويل ، التي تدير مستشفيات لينوكس هيل ، وجامعة لونغ آيلاند وجامعة ستاتين آيلاند ، من بين مستشفيات أخرى ، تبحث ما إذا كانت الآلات قد ساهمت في زيادة عدد الوفيات.

ووفقا لتقرير جريدة " thesunإحدى النظريات هي أنه إذا وضعت بعض المرضى على جهاز التنفس الصناعي ، فقد حدث تهيج الرئتين أكثر، وقال د. توماس ماكجين ، نائب الرئيس الأول لنورثويل ونائب رئيس الأطباء ، لصحيفة : "هذه نظرية ننظر إليها".



مستشفيات نيويوك وفيروس كورونا

تعتمد المستشفيات على مساعدة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وسيبحث التحقيق في بيانات عن 12000 مريض تم علاجهم بـ COVID-19 في نيويورك.

تم وضع حوالي 2000 من المرضى في المجموعة على أجهزة التنفس الصناعي - بعضهم لبضعة أيام ، والبعض الآخر لفترة أطول.

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وذكرت التقرير أن أكثر من ثلثي المرضى الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس في مارس وأبريل توفوا في مرافق نورثويل، وكانت الأرقام مماثلة للمستشفيات الأخرى.

وأضاف ماكجين أن الأطباء يقيمون ما إذا كان ينبغي استخدام التدابير "غير الغازية" أولاً، ولكن السؤال الكبير هو ، هل يمكنك تأخير وضع المرضى على جهاز التنفس الصناعي أو عدم وضعهم على الإطلاق؟" .

بينما يقوم الأطباء بتقييم آثار أجهزة التهوية ، أكد ماكجين على أهمية الآلة في إنقاذ الأرواح، ففتحات التهوية لا تسبب الوفاة، فمع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، توسل المحافظون وعمال المستشفيات للحصول على المزيد من أجهزة التهوية ، وسط مخاوف من أن يؤدي نقص الآلات إلى وفاة يمكن تجنبها.

في نهاية مارس ، استدعى الرئيس دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي ، مما أجبر جنرال موتورز وفورد على صنع أجهزة تهوية "على الفور"، وقال كل من حاكم نيويورك أندرو كومو وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إنهم بحاجة إلى المزيد من أجهزة التهوية ، حيث حذروا من نفادها.