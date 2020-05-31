شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 5 أيام فقط.. 10 خطوات للإقلاع عن التدخين نهائياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، نصائح للإقلاع عن التدخين نهائيا خلال خمسة أيام من خلال اتباع 10 خطوات مهمة. وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: يمكنك الإقلاع عن التدخين خلال 5 أيام مع وجود الغزيمة والرغبة الصادقة من خلال هذه الخطوات: – كن متأكدا أن خمسة أيام كافية للتخلص من التدخين. – اجعل النية خالصة لله تعالى وتقرب إليه بالدعاء والصدقة. – تخلص من جميع أنواع التبغ. – قد يسبب انخفاض مستوى النيكوتين في الجسم بعض الضيق فاصبر وتحمل ولا تدخن. Advertisements – يتخلص الجسم من سموم التبغ بواسطة سوائل الجسم وتتحسن علامات السحب خلال 3-5 أيام. – أكثر من تناول الماء والعصير الطازج والسوائل المختلفة. – تناول الخضروات والفواكه لأنها تقلل الرغبة في التدخين. – تجنب الإكثار من اللحوم والدواجن والأسماك لأنها تزيد الرغبة في التدخين. – ممارسة الرياضة تساعدك في فترة الإقلاع. – سوف تزداد الشهية للطعام وتناول الطعام المتوازن كما ونوعا يجنبك زيادة الوزن.

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