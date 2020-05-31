فوائد الكوليسترول الجيد وطرق تعزيزه

يعتبر مستوى الكوليسترول بالدم هو دليل على صحة القلب، ويوجد نوعان من الكوليسترول وهما السيئ والجيد، ولهذا يجب زيادة مستوى الكوليسترول الجيد بالدم، والجدير بالذكر أن الكوليسترول يتكون من البروتينات والدهون التي يتم إنتاجها عن طريق الكبد، ومن خلال ما يلي نتعرف على فوائد الكوليسترول الجيد وأهم الطرق لتعزيزه.





فوائد الكوليسترول الجيد

الكوليسترول الجيد يساعد على التقليل من معدل الكوليسترول السيئ بالجسم والسيطرة عليه، حيث إنه يقوم بنقل الكوليسترول السيئ إلى الكبد مرة أخرى.

يساعد الكوليسترول الجيد على بناء أغشية جدران الخلايا.

الكوليسترول الجيد مفيد لضبط درجة حرارة خلايا الجسم والعمل على تكييفها.

يساعد على إنتاج بعض الهرمونات بالجسم.

تكوين العصارة الصفراوية بالكبد المهمة لعملية الهضم.

إصلاح الخلل في الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يساعد على الوقاية من الأمراض الخاصة بالقلب والشرايين.

المساعدة على إمداد الجسم بفيتامين د عند التعرض للشمس.

طرق تعزيز الكوليسترول الجيد بالجسم:

ممارسة الرياضة





ممارسة الرياضة بشكل منتظم تساعد على رفع معدل الكوليسترول الجيد بالجسم، حيث إن زيادة النشاط البدني تساعد على التقليل من الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسرول الجيد، مما يساعد على الوقاية من الاصابة بالأمراض القلبية ولهذا عليك بممارسة نوع من الرياضة الخفيفة لمدة نصف ساعة يوميا.

الإقلاع عن التدخين





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التدخين يعد أحد العوامل المسببة للكثير من الأمراض، ويتسبب في التقليل من مستوي الكوليسترول الجيد بالجسم والإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية والرئة، ولهذا فإن الإقلاع عن التدخين يساعد على تعزيز الكوليسترول الجيد والتقليل من البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.

الغذاء الصحي





يجب أن تحصل على الطعام الصحي الخالي من الدهون المشبعة، مع الابتعاد عن الأطعمة السريعة، ولهذا ينصح بتناول النظام الغذائي الذي يحتوي على الدهون الصحية، فعليك بتناول الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك الغنية بالأوميجا 3، كما يجب أن يكون النظام الغذائي منخفض السكر والملح والدهون المتحولة والدهون المشبعة واللحوم الحمراء، مما يساعد على رفع معدل الكوليسترول الجيد بالجسم.

التخلص من الوزن الزائد





تعد زيادة الوزن من المشكلات المسببة للكوليسترول السيئ بالجسم، ولهذا بجب الحرص على التقليل من الوزن الزائد بالجسم حيث أثبتت الدراسات أن فقدان الوزن ولو بنسبة قليلة من 5% إلى 10 % يساعد على تحسين معدل الكوليسترول بالدم، فيجب الحرص على اتباع نظام للرجيم وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن وتعزيز الكوليسترول الجيد بالجسم.