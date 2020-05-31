323 حالة كورونا في اليمن

الخليج 365 - الخليج 365 - عدنالإثنين 2020/6/1 12:48 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 323 حالة.
وذكرت اللجنة العليا لمواجهة كورونا، على "تويتر"، أنها سجلت 8 إصابات في محافظة مأرب بينها حالة وفاة، و3 إصابات في محافظة عدن، فيما تم تسجيل إصابة واحدة بمحافظتي المهرة وأبين.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت أيضا حالتي وفاة لإصابات مسجلة سابقا، ما يرفع عدد حالات الوفاة منذ 10 أبريل/نيسان الماضي إلى 80.
وسجلت اللجنة حالة تعافي واحدة بمحافظة المهرة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 14، وفقا إلى اللجنة.
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