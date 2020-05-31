طريقة إزالة الأظافر الصناعية بالبيبسي

تعتبر الأظافر من أهم العناصر الجمالية اللافتة في جمال الفتيات والسيدات، فتسعى كل منهن إلى إظهار جمال أظافرها بطرق مختلفة؛ من خلال تطويلها وتزيينها بالألوان أو حبيبات الستراس أو حتى اللصقات المميّزة، لكن هناك بعض الفتيات يعانين من أظافر قصيرة وضعيفة، فيلجأن إلى تقنية تركيب الأظافر الأصطناعية، لهذا إليكِ طريقة إزالة هذه الأظافر من المنزل:



الطريقة الأولى:

قومي بقص الأظافر الاصناعية بقدر المستطاع، مع الأخذ في الاعتبار محيط أظافرك؛ حتى لا تؤذي الجلد المحيط.

رطبي الجلد؛ حتى تتمكني من إذابة المادة الصمغية التي توجد تحت الأظافر الاصطناعية، حيث إن الترطيب يزعزع تلك المادة بشكل كبير.

الطريقة الثانية:

أحضري مزيل نزع طلاء الأظافر «الأسيتون»، وضعيه في إناء مليء بالماء، وضعي يديك فيه لمدة عشرين دقيقة بحد أدنى، تضعف هذه الطريقة المادة الصمغية الموجودة تحت الأظافر الاصطناعية، فتمكنك من نزع الأظافر بشكل سريع، وبعد نزع الأظافر الاصطناعية، اغسلي يديكِ جيداً، ورطبي المناطق المحيطة بأظافرك جيدًا؛ كي لا تضعف.

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طريقة البيبسي الأكثر شيوعاً:

أحضري وعاء عميقًا، وضعي فيه كمية مناسبة من مشروب الكوكاكولا أو البيبسي، وانقعي فيه أظافرك لمدة لا تقل عن عشر دقائق، سيفكك المادة الصمغية بسرعة لافتة، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة في وقت سريع.

جرّبي الطريقة وأخبرينا برأيك.

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