شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه إليها.. إشارات مهمة يرسلها جسدك ليعترض على طريقة تناولك للطعام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الحدس من أفضل طرق الحمية الغذائية (الرجيم)، فلا ينبغي أن تحسب كل ما تأكله بقدر ما تتبنى العقلية الإيجابية أو الحدس الإيجابي وتنصت للجسم وإشاراته. وعندما تأكل أكثر من اللازم من الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتين الحيواني يخبرك الجسم أنك خرجت عن الطريق.

إليك كيف يستجيب الجسم لاختيارات الطعام الخاطئة:



الانتفاخ. أوضح العلامات على اعتراض الجسم على طعام معين هو الانتفاخ. فالأكلات التي تحتوي على كمية صوديوم (ملح) كبيرة تؤدي إلى انتفاخ في اليوم التالي، وقد يحدث تورّم خفيف في اليدين أو القدمين.

لكن الملح ليس السبب الوحيد للانتفاخ، فبعض الخضروات مثل القرنبيط والملفوف لا تناسب بعض الناس، وقد يكون السبب البقول بالنسبة للبعض الآخر، أو كثرة تناول النشويات. بصيغة أخرى: انصت إلى مشكلة الانتفاخ وراقب ما تأكله. Advertisements

النوم.

اتباع نظام غذائي قليل الألياف كثير الدهون يؤثر على النوم، فتقل ساعاته ويخف عمقه. إذا كنت تشعر أنك لا تنام جيداً قم بزيادة الألياف في طعامك عن طريق تناول البطاطا الحلوة، والتوت والفراولة (الفريز) والأفوكادو والتفاح والموز.

الإرهاق.

إذا كانت خطة الطعام لديك مضطربة فتأكل الكثير من الكربوهيدرات والبروتين في وجبة، ولا تأكل في مواعيد منتظمة ولا تشرب الماء بانتظام، ستشعر بالإرهاق غير المبرّر في بعض الأوقات.

احرص على الالتزام بمواعيد الوجبات، وعدم تفويت وجبة الإفطار، وعدم مرور ساعتين من دون أن تشرب بعض الماء، وإضافة المزيد من الخضروات والفواكه إلى طعامك، وتقليل الحلويات والأطعمة المقلية والجاهزة.