داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/5/31 09:04 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17071 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الوفيات وصل لـ285 حالة، مشيرة إلى أن 33 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 44 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن 14791 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها في مارس/ آذار الماضي مع بدء انتشار الفيروس في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "طرأ في الأيام الأخيرة ارتفاع في عدد المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وإلى جانب ذلك طرأ تخفيف في نسبة انصياع المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".
وأضاف: "وكي نستطيع أن نحدد إذا ما طرأ هناك تغيير حقيقي في مسار الأمور سنبحث الخطوات المقبلة خلال الأيام القريبة وإن لزم الأمر سنغير سياستنا بالشكل المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 285 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.