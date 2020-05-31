ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 285

سجلت إسرائيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17071 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الوفيات وصل لـ285 حالة، مشيرة إلى أن 33 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 44 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 14791 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.



Advertisements

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها في مارس/ آذار الماضي مع بدء انتشار الفيروس في البلاد.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "طرأ في الأيام الأخيرة ارتفاع في عدد المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وإلى جانب ذلك طرأ تخفيف في نسبة انصياع المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".

وأضاف: "وكي نستطيع أن نحدد إذا ما طرأ هناك تغيير حقيقي في مسار الأمور سنبحث الخطوات المقبلة خلال الأيام القريبة وإن لزم الأمر سنغير سياستنا بالشكل المناسب".