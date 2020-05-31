اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/31 08:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 323.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات في محافظة مأرب، وحالة واحدة في كل من المهرة وأبين، و3 حالات في عدن.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاتين في محافظة لحج وحالة شفاء في محافظة المهرة ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة و14 حالة شفاء.
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