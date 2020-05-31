الارشيف / صحة ورشاقة

اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الأحد 2020/5/31 08:53 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 323.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات في محافظة مأرب، وحالة واحدة في كل من المهرة وأبين، و3 حالات في عدن.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاتين في محافظة لحج وحالة شفاء في محافظة المهرة ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة و14 حالة شفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا