شكرا لقرائتكم خبر عن «نصر الدين» مساعدًا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتولي المهندس محمد نصر الدين محمد على، العمل كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.

وبناء على القرار، يختص بالعمل على دعم خطة الوزارة في تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة في شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجيات الوزارة المختلفة من تطوير وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الانترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات.

كما يختص «نصر الدين» بمهام العمل على انجاز استراتيجية الدولة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة، والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية، والعمل على تعظيم دور الدولة إقليميا وعالميا في مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية إلى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمي لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الانترنت.

هذا ويمتلك المهندس محمد نصر الدين خبرة تمتد إلى ١٩عامًا من العمل في مجال الاتصالات مع خبرة كبيرة في استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية والانترنت، كما يمتلك سابقة أعمال متعددة في إدارة البرامج والمشاريع الدولية.

كان «نصر الدين» يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة PCCW Global وهي الذراع العالمي لشركة هونج كونج تليكوم، وقد قاد الفريق المسؤول عن التخطيط لكابلات بحرية جـديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات.

كما شغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية، وأيضا نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط واوروبا بشركة PCCW GLOBAL.

وكان المهندس محمد نصر الدين من أبناء قطاع الاتصالات بجمهورية مصر العربية، حيث تدرج بعدة مناصب بالشركة المصرية للاتصالات حتى ترأس وحدة أعمال الدولي عام ٢٠١٤ قبل التحاقه بشركة PCCW Global عام ٢٠١٦، وقام خلال تلك الفترة بعـدة مبادرات في أنظمة الكابلات البحرية، مما ساهم في تعظيم إيرادات الدولة، والاستفادة من الوضع الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية العابرة.

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و شارك كمتحدث عن الشركات التي عمل بها في أغلب المؤتمرات الـدولية للاتصالات والكابلات البحرية، وقدم عدة أوراق عمل فيما يخص الكابلات البحرية، وهو خريج كلية الهندسة – جامعة الأزهر عام ٢٠٠١، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية التجاره الدولية الاسكندنافية عام ٢٠١٣.