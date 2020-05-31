شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة: جزيئات فيروس كورونا يمكن أن تتبخر فى الطقس المشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحد كبار علماء الأوبئة أن الصيف الحار يمكن أن يحد من انتشار Covid-19 حيث إن جزيئات الفيروس المنتشرة قد تتبخر في الطقس المشمس.

ووفقا للبروفيسوركيث نيل من جامعة نوتنجهام أوضح أنه يمكن أن يساعد الصيف الحار الطويل في كبح انتشار Covid-19 ، حيث إن بعض جزيئات الفيروس إذا انتشرت في بقع صغيرة من الماء تتبخر في الطقس المشمس، وبعد تجريدها من الرطوبة ، تصيب الجزيئات الناس لفترة أقصر بكثير ، وتكون الأسطح أقل عرضة للتلوث.



الصيف وتأثير كورونا

قال البروفيسور نيل وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل": "الفيروسات لا تحب الجفاف لأنها تعطل" الغلاف "الدهني الذي يحيط بقشرة البروتين، مضيفا أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية القوي جدًا أدى أيضًا إلى تدهور الفيروس ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ضوء الشمس الصيفي شديدًا بما فيه الكفاية لقتله أم لا.

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ومع ذلك ، قد تساعد نسائم الأيام الأخيرة في تفريق الفيروس. هذا مهم لأن عدد الجسيمات التي يتعرض لها الشخص - التى تسمى الحمل الفيروسي - أمر بالغ الأهمية.

وأضاف أن أجهزة المناعة لدى معظم الناس ستتعامل مع بضع عشرات من جزيئات الفيروس فقط ، وهناك فرق عند تعرضها لمئات أو الآلاف منها.

ومع ذلك حذر الطبيب من أن الصيف الدافئ لن يكون مفيدًا للفيروس ، فكم من الضرر سيحدث ، لا نعرف بالضبط، ولكننا لن تتخلص منه بالكامل. "