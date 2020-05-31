مراحل سقوط الحبل السري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - ما هو الحبل السري؟ وما الوظائف التي يقوم بها في الجسم أثناء الحمل؟ وما الذي يحدث له بعد الولادة؟

الحبل السري للمولود هو همزة الوصل بينه وبين الأم داخل الرحم طوال مدة الحمل، وتعتبر السرة مكاناً يسهل للميكروبات العيش فيه إذا لم تتم العناية به بالطريقة الصحيحة منذ الساعات الأولى من الولادة.

الدكتور أحمد عبد العال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يقدم للأمهات معلومات عن الحبل السري.





يبدأ الحبل السري من فتحة في معدة الجنين ليمتد من هناك وصولاً للمشيمة الموجودة في الرحم والتي يستمد منها الجنين حاجاته.

مكونات وخصائص الحبل السري



يبلغ طول الحبل السري في المتوسط ما يقارب 50 سنتمتراً، ويتكون من:

• شريان دموي واحد ينقل الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية من الأم إلى الجنين.

• وريدين دمويين ينقلان الدم المحمل بالفضلات من الجنين إلى المشيمة ليتم التخلص منه لاحقاً.

لا يحتوي الحبل السري على أعصاب، وبالتالي فإن قصه بعد الولادة لن يتسبب للمولود بأي ألم.

وظائف الحبل السري

يقوم الحبل السري أثناء الحمل بإمداد الجنين بكل ما يحتاج إليه من المواد الغذائية، والتي تصب في دم الجنين مباشرة، ويساعده كذلك على التخلص من كل الفضلات وإيصالها للمشيمة.

وتحيط مادة هلامية تدعى هلام وارتون بالأوعية الدموية التي يتكون منها الحبل السري لحمايتها، وهذه المادة بدورها يغلفها غشاء خاص رقيق.

في المراحل الأخيرة من الحمل، تقوم المشيمة بإرسال أجسام مضادة إلى الحبل السري، ليحملها ناقلاً إياها من الأم إلى الجنين. وتساعد هذه الأجسام المضادة على حماية الطفل من الأمراض خلال الأشهر الثلاث الأولى من عمره.

حقائق هامة عن الحبل السري

1- الحبل السري يقتل نفسه بنفسه

مع ولادة الطفل وتعرض الحبل السري للهواء الخارجي، يبدأ هلام وارتون بالجفاف تدريجياً ضاغطاً على الأوعية الدموية التي يحيط بها في الحبل السري، متسبباً في انقطاع الدم تماماً فيها في نهاية المطاف.

2- صحة الحامل تؤثر على صحة الحبل السري

قد تتسبب بعض الأمور بإلحاق الضرر بالحبل السري، مثل عدم حصول الأم على التغذية الضرورية، أو قيامها بالتدخين أو حتى إصابتها بالسمنة.

ولأن الحبل السري هام جداً، يجب استشارة الطبيب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة الحبل السري طوال فترة الحمل.

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أنسجة الحبل السري: هل هي العلاج المعجزة القادم؟

مع أنك لا بد وقد سمعت عن فوائد دم الحبل السري الكثيرة والهائلة، إلا أن الأبحاث الحديثة بدأت بتناول فوائد أنسجة الحبل السري، والتي قد تفوق في فوائدها فوائد دم الحبل السري المعروف.

ما الذي يحصل للحبل السري بعد الولادة؟

• بعد خروج الجنين من الرحم أثناء عملية الولادة بنجاح، يتم قص الحبل السري بحيث يتبقى فقط ما يقارب 2-3 سنتمترات مرتبطاً بسرة الطفل أو مايسمى بجدعة المولود.

• بعد فترة، تجف الجدعة (تحديداً ما يقارب 5-15 يوماً بعد الولادة) ويتحول لونها إلى اللون الأسود، ثم تسقط وحدها وتبقى سرة المولود، وقد اتخذت شكلها النهائي.

وبعد وقوع الجدعة، تحتاج السرة عادة فترة تتراوح بين 7-10 أيام لتشفى تماماً.

العناية بالجدعة

يجب توفير العناية اللازمة لسرة المولود والجدعة بعد الولادة إلى أن تسقط الجدعة وتشفى السرة تماماً، فأي إهمال في إجراءات العناية بسرة الطفل قد يكون أمراً خطيراً يهدد صحة الطفل.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

في حالة وجودعلامات التهاب سرة المولود مثل احمرار وتورم ورائحة كريهة حول السرةأوحمى.

• ظهور علامات الإرهاق الدائم على الطفل وعدم الرضاعة بالشكل المطلوب.

• التأخر في سقوط الحبل السري.