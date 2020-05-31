إنفوجراف.. شفاء 2.7 مليون من كورونا حول العالم

أصاب فيروس كورونا المستجدّ أكثر من 6 ملايين شخص في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تم شفاء 2 مليون و743 ألفا و911 حالة.

وتمّ تسجيل 6,172,328 إصابة بالفيروس في العالم، بينها 371,175 وفاة، وفقًا لإحصاء أعدّته، الأحد، منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات.



الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الأرقام عن الفيروس حول العالم حتى الساعة 8 بتوقيت جرينتش.



