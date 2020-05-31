3 وفيات و109 إصابات جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1172 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 2836 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأضافت أن الإصابات الجديدة لإثيوبيين، بينهم 61 رجلا و48 إمرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين 5 و75 عاما.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 209 حالات، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 11 حالة وفاة بـ"كوفيد-19"، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.