3 وفيات و109 إصابات جديدة بكورونا في إثيوبيا

الخليج 365 - أديس أباباالأحد 2020/5/31 05:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1172 حالة بالبلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 2836 شخصا خلال 24 ساعة.
وأضافت أن الإصابات الجديدة لإثيوبيين، بينهم 61 رجلا و48 إمرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين 5 و75 عاما.
وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 209 حالات، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 11 حالة وفاة بـ"كوفيد-19"، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
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