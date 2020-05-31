شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بـ«الصحة العالمية» يكشفون تفاصيل الموجة الثانية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع خبراء الصحة العامة عودة فيروس كورونا للانتشار في نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، على الرغم من أن العالم لا يزال يعيش الموجة الأولى.

وتتمثل الموجة الثانية من الفيروس، في زيادة مفاجئة وكبيرة في أعداد المصابين والوفيات، بحسب تقدير الدكتور مايك رايان خبير الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية.

Advertisements

ويحذّر خبراء الصحة من تزامن الموجة الثانية المتوقعة لانتشار فيروس كورونا مع موسم الإنفلونزا، وارتفاع عدد المصابين المفاجئ بشكل كبير في نفس الوقت، ما سيضع عبئاً كبيراً على المنظومات الصحية.

وعلى الرغم من انخفاض الوفيات التي يسببها فيروس الإنفلونزا إلا أن التحدي الحقيقي هو تشابه أعراضه مع كورونا.

وينصح خبراء الصحة العامة بضرورة تناول اللقاح المضاد للإنفلونزا في نهاية الصيف أو بداية الخريف، واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على موجة انتشار كورونا الحالية، واتباع أقصى درجات الوقاية والحذر حتى لا تتوفر فرصة انتشار كبير له في موجته الثانية.

أما بالنسبة للقاح المضاد لكورونا، ففي أكثر السيناريوهات تفاؤلاً سيتوفر هذا المصل في نهاية العام، وسيتطلّب الأمر وقتاً لإنتاجه بكميات كبيرة، ومن المحتمل أن يتأخر الوصول إلى التركيبة الفعّالة والآمنة لما بعد ذلك، فلم يتم إنتاج لقاح من قبل بهذه السرعة، ولا بد من التأكّد من جوانب عديدة لضمان السلامة عند تناول المصل.