ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 627

داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/5/31 03:57 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 627 حالة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إت حصيلة إصابات كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 627، بعد تسجيل إصابة جديدة لسيدة 30 عاماً من منطقة حجة بمحافظة قلقيلية (شمالي الضفة الغربية)، وقد انتقلت إليها العدوى من خلال والدها الذي أعلن عن إصابته سابقاً.
واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 524 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
وكانت السلطة الفلسطينية خففت خلال الأسبوع الماضي من القيود التي فرضتها بعد ظهور فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس الماضي.
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