إنفوجراف.. فيتامين "سي" في هذه الأطعمة

الخليج 365 - محمد طلعتالأحد 2020/5/31 03:20 م بتوقيت أبوظبي
يعد فيتامين "سي" فعال في وقاية العديد من الأمراض، من بينها نزلات البرد والإنفلونزا وأيضا في علاجه، كما يشفي "فيتامين سي" من معظم الأمراض الفيروسية عندما يتم استخدامه بشكل صحيح.
وأكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن الجرعة اليومية من فيتامين C تتراوح بين 95 و110 ملليجرام، مشيرة إلى أنه من الأفضل إمداد الجسم بهذه الكمية على نحو طبيعي من خلال الأغذية الغنية بالفيتامين.
وأثبتت الدراسات أن المرضى المصابين بالفيروسات التاجية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، لديهم انخفاض ملحوظ في معدل فيتامين سي بالجسم، ولهذا يجب الإهتمام بفيتامين سي وتناول الأطعمة والمكملات الغذائية التي تحتوي عليه.
وأوضح خبراء التغذية أن مصادر "فيتامين سي "عديده نتعرف عليها في الإنفوجراف التالي:
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