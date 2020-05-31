المسنون المصابون بـ السكر أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

القاهرة - لايف ستايل
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية دراسة جديدة تشير إلى أن مرضى السكر من النوع الثاني أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.
وقالت التقارير الطبية إنه بخلاف ذلك أن الأشخاص حالات مرضى السكر الأكثر عرضة هم الذين تزداد أعمارهم عن 75 عاما، وذلك يرجع لمناعتهم الضعيفة وحالاتهم غير المستقرة بسبب السكر.
وأكد الأطباء أن مرض السكر من الأمراض المزمنة ومن العوامل الرئيسية التي تحدد مدى خطورة فيروس كورونا على المريض، كذلك الأشخاص المصابون بـ ضغط الدم والسمنة والقلب.
وأشارت التقارير إلى أن هناك أكثر من 1300 حالة مرضية تعاني من مرض السكر أصيبت بـ فيروس كورونا، حيث تم تصنيفه خلال تلك الفترة أنه من الأمراض الخطيرة على الأشخاص ولاسيما على كبار السن، أما بالنسبة للشباب فهم معرضين للإصابة بمرض السكر من النوع الأول وهم الأقل عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.
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