دوقة يورك توجه رسالة لابنتها الكبرى الأميرة بياتريس بعد تأجيل حفل زفافها

وجهت سارة، دوقة يورك " Sarah, Duchess of York"، رسالة لابنتها الكبرى، الأميرة بياتريس " Princess Beatrice "، في يوم الجمعة الموافق ليوم 29 مايو /أيار2020، والذي كان من المفترض أن يكون يوم حفل زفاف الأميرة بياتريس على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي الأصل إدواردو مابيلي موزى " Edoardo Mapelli Mozzi"، والمقرر مسبقا أن يقام في الكنيسة الملكية في قصر سانت جيمس، إلا أنهما اضطرا لتأجيل حفل الزفاف بسبب جائحة كورونا.

ونشرت دوقة يورك رسالتها لابنتها الأميرة بياتريس من خلال مشاركة جديدة نشرتها على موقع الإنستغرام، تضمنت صورة من الطفولة لابنتها الأميرة بياتريس مع تعليق كتبت فيه: "أحبك، عزيزتي بياتريس، لقد منحتني المزيد من السعادة أكثر مما كنت أتمنى، أتطلع كثيرا للاحتفال بحبك وإيدو عندما نغادر جميعا العزل الصحي في المنزل، أهم شيء هو الصحة والحب وهي ما أتمناه لك اليوم وإلى جميع الأشخاص الآخرين الذين كانوا سيتزوجون خلال هذه الفترة .. فخورة بكم جميعا".

كان يعتقد أن الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو، يقيمان في جناح الأميرة بياتريس في قصر سانت جيمس خلال فترة العزل الصحي المنزل، إلا أن دوقة يورك نفت صحة هذه التقارير في الأسبوع الماضي، وكشفت عن أن ابنتها الكبرى وخطيبها يقضيان حاليا عزلة صحية في المنزل بصحبة والدة إدواردو، نيكي شال " Nikki Shale"، في منزلها الريفي الذي تقدر قيمته بنحو 1.5 مليون جنيه إسترليني، ويقع بالقرب من بلدة شيبينغ نورتون في منطقة كوتسوولد غرب مقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية.

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