طريقة صنع كريم البن لحرق الدهون

عادة ما تتراكم الدهون في مناطق من الجسم مثل البطن والفخذين والمؤخرة. ولمعالجة مثل ذلك الوضع ليس هناك شيء أفضل من البدء بتناول الطعام الصحي وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها والقيام بالتمارين الرياضية على أساس يومي. ويمكنك كذلك استعمال الكريمات المنحفة للجسم التي تسرع عملية التخلص من دهون الجسم. ولكي تتعلمي كيفية صنع هذه الكريمات بنفسك إليك الطريقة.

كيف تعمل هذه الكريمات التي تحرق الدهون؟

كريمات حرق الدهون أو تخفيضها تعمل عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المنطقة التي يوضع عليها الكريم وبالتالي تساعد الجسم على تحلل أو تفكك كل مخازن الدهون المتراكمة التي تعطي مظهراً غير لطيف لجسمك وتزيد حجم مناطق معينة من الجسم. كما أن تحتوي كذلك على مواد تنتج الشعور بالبرد مما يسهل عملية الاستنزاف ويساعد على شد أنسجة البشرة.

وباستخدام هذه الذبذبات إلى جانب نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة فسوف يصبح شكل جسمك منحوتا، وبشرتك ناعمة ومشدودة ومشرقة.

كريم البن الحارق للدهون

الكافيين مادة محفزة تعمل على إيقاظنا خلال النهار ولكنها كذلك حليف لتخفيض وإزالة الدهون المتراكمة في مناطق معينة من الجسم مثل المعدة والفخذين والمؤخرة. وإذا سألت ما هو تأثيرها الحقيقي لدى وضعها على الجلد، فعليك أن تعلمي أن الكافيين يعزز الدورة الدموية ويهاجم مباشرة مخازن الدهون والقضاء عليها. وإضافة إلى هذا فإنه يقلل السيلوليت ويعطي مظهرا مشدوداً للجلد.

المكونات:

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نصف كوب من البن المطحون

كوب من السكر الأبيض

ثلاث أرباع الكوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

امزجي المكونات الثلاثة في وعاء إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة ومتماسكة يسهل وضعها على الجلد. ضعي هذا الكريم المصنوع من القهوة على المنطقة التي تريدين معالجتها ودلكي بحركات دائرية لطيفة ثم غطي المنطقة بغلاف بلاستيكي واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

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