فيديو.. المشمش فيه سم قاتل.. فوائده كثيرة "بس متزودهاش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد فاكهة المشمش من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات والتى تساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، كما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، إلا أن الإفراط فى تناول المشمش لا يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى فحسب، بل يمكن أن يؤدى أيضا إلى رد فعل تحسسى، بالإضافة إلى أن تناول نواة المشمش، والتى تحتوي على أميغدالين، يشكل خطرا على البشر، ومن الممكن أن تؤدي إلى التسمم القاتل. لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

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