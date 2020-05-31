شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للسيدات..الشعور بالتعب أحد الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم الملايين من السيدات حول العالم وسائل منع الحمل الهرمونية لما لها من عده فوائد فبجانب منع الحمل يمكن أن تنظم الدورة الشهرية وتساعد على مكافحة حب الشباب، لكن بعض المستخدمات لها أبلغن عن مجموعة من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لتناول وسائل منع الحمل الهرمونية أهمها الشعور بالتعب والإرهاق.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي يمكن أن تتسبب حبوب منع الحمل أو الحقن التي تعتمد على الهرمونات في الشعور بالتعب والإرهاق وذلك لعدة أسباب، وقالت الدكتورة هيذر إيروبوندا ، أخصائية أمراض النساء والتوليد ومقرها نيويورك أن بعض الخيارات الهرمونية لتحديد النسل تؤدى إلى الشعور بالتعب وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة، حيث يُدرج الإرهاق كأثر جانبي محتمل لحبوب منع الحمل وكبسولات الزرع تحت الجلد.

وقال الدكتور إدريس عبد الرحمن ، وهو طبيب معتمد في شيكاغو إن الآثار الجانبية بما في ذلك التعب ترجع جزئيًا إلى الهرمونات في موانع الحمل، لذا فإن تحديد النسل الذي هو إما غير هرموني أو منخفض في الهرمونات يمكن أن يرتبط بتعب أقل، وهذا يعني أن موانع الحمل التي تحتوي على جرعات هرمونية أعلى من المرجح أن تتسبب في آثار جانبية، وأوضح أن حبوب منع الحمل ذات الجرعة الأعلى هي السبب الأكثر ترجيحًا للشعور بالتعب لأنها مرتبطة بارتفاع مستويات هرمون الدم.

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وفقًا للدكتور جميل عبد الرحمن رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في Vista Health System في ووكيجان ، إلينوي فعادة ما يكون التعب الناتج عن استخدام وسائل منع الحمل مؤقتًا، ومن المحتمل أن يكون التعب الذي يدوم أكثر من 3 أشهر ناتجًا عن سبب آخر، والتعب الناجم عن تحديد النسل يمكن أن يكون أكثر وضوحًا في الصباح.