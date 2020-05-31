شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تلجأ لعقار ريمديسيفير والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 أعلنت حكومة تايوان أمس أنها وافقت على استخدام عقار ريمديسيفير الذي تصنعه شركة جيلياد ساينسز كعلاج محتمل لمرض (كوفيد 19) الناتج عن الإصابة بفيروس «كورونا». وتتسابق الحكومات للحصول على إمدادات كافية من ريمديسيفير الذي وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الشهر على استخدامه. وقالت شركة جيلياد ساينسز التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفي لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.

وقال المركز الرئيس لمكافحة الأوبئة في تايوان إن إدارة الأغذية والعقاقير التايوانية أخذت في الاعتبار «حقيقة أن كفاءة وسلامة ريمديسيفير تدعمهما أدلة أولية» وإن دولاً أخرى وافقت على استخدامه. وعلى هذا الأساس قال المركز إن الشروط استوفيت للموافقة على استخدام العقار لعلاج حالات العدوى «الشديدة» بكوفيد 19

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