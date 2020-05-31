إنفوجراف.. اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

تحتفل منظمة الصحة العالمية والشركاء العالميون، الأحد، باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ.

وتتيح الحملة السنوية فرصة سانحة من أجل إذكاء الوعي بالتأثيرات الضارة والمميتة لتعاطي التبغ والتعرّض لدخان التبغ غير المباشر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية المدخنين حول العالم من مخاطر التبغ في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت المنظمة المدخنين للإقلاع عن التدخين بهدف تقليل إصابتهم بالفيروس المستجد.

Advertisements

ويُضعف التدخين الوظيفة الرئوية ويتعذر على الجسم نتيجة لذلك مكافحة فيروسات كورونا والأمراض الأخرى.

كما يعدّ التبغ أيضاً عاملاً رئيسياً من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري التي تجعل الأشخاص المصابين بها أكثر عرضةً أيضاً للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

ويسفر التبغ عن مصرع أكثر من 8 ملايين شخص في العالم كل عام، وينجم ما يربو على 7 ملايين حالة وفاة من هذه الحالات عن تعاطي التبغ مباشرة وما يناهز 1.2 مليون حالة منها عن تعرّض غير المدخنين لدخان التبغ غير المباشر، إضافة إلى آثار سلبية أخرى نتعرف عليها في الإنفوجراف التالي:



