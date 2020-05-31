متى تبدأ تنظيف أسنان طفلك الصغير؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البروفيسور الألماني ديتمار أوسترايش ضرورة البدء في تنظيف أسنان الطفل الصغير بمجرد بزوغ الأسنان اللبنية بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وذلك للحماية من التسوس.

وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال نائب رئيس الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان، إنه ينبغي أن يقوم الطفل بتنظيف أسنانه بمجرد أن يكون قادرا على الإمساك بالفرشاة بيده جيدا، مع مراعاة أن يقوم الوالدان بمراجعة مدى جودة التنظيف وتكرار العملية إن لزم الأمر، وذلك حتى سن الالتحاق بالمدرسة.

وأوضح أنه من المهم استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مخصص للأطفال؛ حيث ينبغي ألا تزيد نسبة الفلورايد عن 500 جزء في المليون (ppm).

كما يمكن الاستعانة بفرشاة الأسنان الكهربائية في البداية؛ نظرا لسهولة استخدامها مقارنة بالفرشاة العادية، ما يشجع الطفل على تنظيف أسنانه دون مشاكل وصعوبات.