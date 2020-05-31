تعرف على أهم 8 أطعمة تحتوي على فيتامين "سي" غير البرتقال

واشنطن - لايف ستايل
يُعرف لدى الكثيرين أن فيتامين "سي" يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على استخدام الحديد الذي تحصل عليه من الطعام؛ وبحسب موقع "webmd" الطبي، فهو أيضا مضاد للأكسدة ويساعد على حماية خلايا الجسم من التلف. وأوضح الموقع أن الرجال يحتاجون يوميا إلى 90 ملليغرام، بينما تحتاج النساء إلى 75 ملليغرام؛ وأشار الموقع إلى أن ثمرة البرتقال تحتوي على حوالي 70 ملليغرام، ولكن العديد من الأطعمة الأخرى هي تعتبر أيضا مصادر جيدة وطبيعية لفيتامين "سي".
1- الفلفل الأحمر
2- الكيوي
3- الفراولة
4- البروكلي
5- الكانتالوب
6- الطماطم
7- البطاطس
8- القرنبيط
ويشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد وإقبال المواطنين على شراء العديد من الأدوية والمكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين "سي" من الصيدليات، بهدف تقوية المناعة والوقاية منه، تسبتت في نقصهم من الأسواق، ولا سيما فيتامين "سي" الذي يحتاجه الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال؛ مما دفع الكثيرون إلى البحث عن مصادر طبيعية آمنة لفيتامين "سي" ومحاولة الاستفادة منها.
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