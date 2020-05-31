الجلوكوما.. أعراض صامتة وعلاجات ناجعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد صهيب مصطفى، استشاري جراحة العيون، إن الجلوكوما أو المياه الزرقاء هي المسبب الثاني للعمى في العالم.

وأوضح أخصائي جراحة الجلوكوما وإعتام عدسة العين بمستشفى مورفيلدز دبي للعيون، أن الجلوكوما هي مرض مزمن يصيب العين ويمكن أن يؤدي الضغط المتزايد إلى تلف العصب البصري خلف العين، وبالتالي فقدان البصر تدريجيا.

وتعد الجلوكوما المسبب الأول لتلف العصب البصري والضعف، الذي لا رجعة فيه في مجال الرؤية أكثر من أي مرض آخر قد يصيب العينين.

وعلى الرغم من أن الجلوكوما يمكن أن تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، إلا أن الأشخاص بعد سن الأربعين والمصابين بالسكري، والذين لديهم تاريخ عائلي لحدوث هذا المرض، هم الأكثر عرضة للإصابة به.

أعراض صامتة

وتكمن خطورة المرض في أعراضه الصامتة، والتي تشمل: قرنية غائمة خاصة عند الأطفال وزيادة الحساسية للضوء؛ فعلى سبيل المثال يمكن للمرضى المصابين بالجلوكوما رؤية هالات حول الأضواء الساطعة.





ومن الأعراض التحذيرية الأخرى، والتي تعد بمثابة جرس إنذار لمصابي الجلوكوما، هي احمرار العينين، والذي يصاحبه ألم شديد مع دوار، والذي يشتد بدوره مع ازدياد الألم.



وقد تلحق الجلوكوما الضرر في مجالك البصري، والذي يتجسد في الزوال التدريجي لقدرتك على الإبصار الطرفي (الجانبي)، مما يؤدي إلى إنحسار مجالك البصري. وإن تأخر العلاج في هذه المرحلة من شأنه الإضرا ببصرك على نحو خطير مسببا (الرؤية النفقية).

علاجات ناجعة

ولكن الخبر السار أن المصابين بالجلوكوما يمكنهم التعافي بشكل جيد في حال الالتزام بالأدوية بانتظام أو الخضوع لعملية جراحية. وتشمل علاجات الجلوكوما الآتي:

1. ترشيح سائل العين

هناك عدد من التقنيات الجراحية الحديثة، التي يمكن تطبيقها لخفض مستوى الضغط داخل العين والمساعدة في إيقاف أو إبطاء تطور مرض الجلوكوما، وبالتالي المحافظة على قدرة الإبصار. كما تساعد هذه التقنيات في تقليل احتمالات المخاطر المرتبطة بجراحة ترشيح سائل العين.





يتم في هذه التقنية الجراحية قطع جزء من الصلبة لعمل "باب أفقي" لتصريف سوائل العين إلى مستودع يتم تكوينه أثناء العملية ثم إلى الأوعية الدموية المحيطة بالعين.

2. جهاز تصريف الجلوكوما

تمثل أجهزة تصريف الجلوكوما (المياه الزرقاء) بديلا عن الإجراءات الجراحية المطبقة لعلاج المشكلة.

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وأظهرت دراسة سريرية واسعة النطاق أجريت مؤخرا أن جراحة زراعة أنابيب بيرفيلدت الصناعية لتصريف الجلوكوما حققت أداء متفوقا مقارنة بأنابيب أحمد الصناعية، كما سجلت نتائج ممتازة على المدى الطويل.

3. علاج الترقيع الاختياري بالليزر

علاج الترقيع الاختياري بالليزر (SLT) هو علاج بالليزر لمشكلة الجلوكوما، التي عادة ما تحدث نتيجة ارتفاع الضغط داخل العين بسبب سوء تصريف السائل عبر قنوات تصريف العين (شبكة الأنسجة الترشيحية).

وفي هذه العملية، يستخدم الليزر لتحسين عملية تصريف السوائل، وهي عملية سريعة غير مؤلمة يتم إجراؤها في العيادات الخارجية، كما يمكن اللجوء إليها كخيار علاجي أول، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.





4. ليزر النبضات الدقيقة

ليزر النبضات الدقيقة هو إجراء علاجي بديل بالليزر يهدف إلى تقليل كمية السوائل، التي تنتجها العين، وبالتالي خفض مستوى الضغط داخلها. ويمكن استخدام هذا الإجراء حاليا لعلاج كافة حالات الجلوكوما حتى الأكثر تفاقما منها.

5. استئصال جزء من القزحية بالليزر

عملية استئصال القزحية الطرفي الجزئي (PI) هي علاج بالليزر للأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة، من أحد أنواع الجلوكوما يطلق عليه (الجلوكوما مغلقة الزاوية).





والزاوية هي الجزء الموجود داخل العين حيث يتم تصريف سائل العين. إذا كانت هذه الزاوية ضيقة أو مغلقة فإن ذلك يمنع تصريف السائل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل العين مسببا التلف.

وعادة ما يتم الكشف عن الزاوية الضيقة خلال الفحص الروتيني للعين، وعادة ما لا تظهر أية أعراض على الأشخاص، الذين يحتاجون لهذا النوع من العلاج.

6. أنبوب iStent

يتم زرع أنبوب شبكي صغير بقطر 1 مم، مصنوع من التيتانيوم يعرف باسم (iStent) جراحيا لدعم قدرة العين الطبيعية على تصريف السوائل وبالتالي خفض مستوى الضغط داخلها.

هذه الجراحة، التي تتضمن أقل قدر من التدخل الجراحي لعلاج الجلوكوما، هي جراحة آمنة، ومن نتائجها عدم حاجة المرضى لاستخدام العديد من قطرات العيون كل يوم.

7. دعامة Xen Gel

جراحة أخرى تتضمن أقل قدر من التدخل الجراحي وتتمثل في زرع دعامة Xen Gel التي تؤدي أيضا إلى تقليل الضغط داخل العين عن طريق تصريف السائل عبر أنبوب (دعامة) يربط بين الحجرة الأمامية للعين وبين الفقاعة (أو الخزان) الموجود تحت الملتحمة.