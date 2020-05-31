رواندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/31 10:17 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت رواندا، الأحد، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا.
وقالت وزارة الصحة في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، في بيان، إن الضحية سائق (65 عاما) فضل العودة إلى البلاد من دولة مجاورة كان يقيم فيها وذلك بعد أن شعر بإعياء شديد.
وأضافت الوزارة أن الرجل توفي جراء مضاعفات تنفسية حادة خلال تلقيه العلاج في وحدة متخصصة في التعامل مع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
وسجلت رواندا حتى الآن 359 حالة إصابة بكورونا، فيما بلغت حالات التعافي من المرض 250.
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