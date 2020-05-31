أسباب الأزمة القلبية المفاجئة وأبرز علامات الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الازمة القلبية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة ، حيث أدت لوفاة الكثيرون سواء شباب أو كبار السن كان آخرهم الفنان حسن حسنى الذى توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتحدث الأزمة القلبية بعد فقدان لوظيفة القلب والتنفس ، وينتج عنها اضطراب في القلب يتسبب في تعطيل نشاط تدفق الدم إلى الجسم.
وحسب ما ذكره موقع bhf فإن هناك أسباب مختلفة للازمة القلبية وهى:أسباب الأزمة القلبية
تحدث معظم الازمات القلبية نتيجة أمراض القلب التاجية حيث، تؤدي أمراض الشرايين التاجية إلى تضييق الشرايين التاجية بسبب تراكم تدريجي للرواسب الدهنية التي تسمى التصلب العصيدى ، مما يؤدى للأزمة القلبية.
وإذا انقطعت قطعة من التصلب العصبي ، تتشكل جلطة دموية حولها لمحاولة إصلاح الضرر الذي لحق بجدار الشريان ، يمكن لهذه الجلطة أن تسد الشريان التاجي يؤدي ذلك إلى تجويع عضلة القلب من الدم والأكسجين.تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا للنوبة القلبية ما يلي:
1:تشريح الشريان التاجى العفوى.
2: الافراط فى استخدام المخدرات.
3:انخفاض فى مستوى الاكسجين فى الجسم.
4: تضخم عضلة القلب.
5: العوامل الوراثية لها دور كبير فى الاصابة بالازمة القلبية.
وهناك بعض الاعراض التى تظهر على المريض وتدل على الاصابة بالازمة القلبية ومنها
1: ألم أو انزعاج في صدرك يحدث فجأة ولا يزول.
2: ألم ينتشر إلى ذراعك الأيسر أو الأيمن أو إلى رقبتك أو فى الظهر والمعدة، يكون الألم شديدًا لدى بعض الأشخاص.
3:الشعور بالغثيان والشعور بالتعب والارهاق الشديد.
4:اضطرابات فى نبضات القلب.
5:التعرق المفرط.
6:ضيق شديد فى التنفس.
7: الشعور بالاعياء وعدم القدرة على الحركة.
8:فقدان الوعى.
عند ظهور أى من الأعراض ينصح بنقل المريض للمستشفى فورا حتى لا يتعرض المريض لأى مضاعفات تهدد حياته بالخطر.
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