شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الأزمة القلبية المفاجئة وأبرز علامات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الازمة القلبية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة ، حيث أدت لوفاة الكثيرون سواء شباب أو كبار السن كان آخرهم الفنان حسن حسنى الذى توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتحدث الأزمة القلبية بعد فقدان لوظيفة القلب والتنفس ، وينتج عنها اضطراب في القلب يتسبب في تعطيل نشاط تدفق الدم إلى الجسم.

وحسب ما ذكره موقع bhf فإن هناك أسباب مختلفة للازمة القلبية وهى:

أسباب الأزمة القلبية

تحدث معظم الازمات القلبية نتيجة أمراض القلب التاجية حيث، تؤدي أمراض الشرايين التاجية إلى تضييق الشرايين التاجية بسبب تراكم تدريجي للرواسب الدهنية التي تسمى التصلب العصيدى ، مما يؤدى للأزمة القلبية.

وإذا انقطعت قطعة من التصلب العصبي ، تتشكل جلطة دموية حولها لمحاولة إصلاح الضرر الذي لحق بجدار الشريان ، يمكن لهذه الجلطة أن تسد الشريان التاجي يؤدي ذلك إلى تجويع عضلة القلب من الدم والأكسجين.

تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا للنوبة القلبية ما يلي:

1:تشريح الشريان التاجى العفوى.

2: الافراط فى استخدام المخدرات.

3:انخفاض فى مستوى الاكسجين فى الجسم.

4: تضخم عضلة القلب.

5: العوامل الوراثية لها دور كبير فى الاصابة بالازمة القلبية.

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وهناك بعض الاعراض التى تظهر على المريض وتدل على الاصابة بالازمة القلبية ومنها

1: ألم أو انزعاج في صدرك يحدث فجأة ولا يزول.

2: ألم ينتشر إلى ذراعك الأيسر أو الأيمن أو إلى رقبتك أو فى الظهر والمعدة، يكون الألم شديدًا لدى بعض الأشخاص.

3:الشعور بالغثيان والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

4:اضطرابات فى نبضات القلب.

5:التعرق المفرط.

6:ضيق شديد فى التنفس.

7: الشعور بالاعياء وعدم القدرة على الحركة.

8:فقدان الوعى.

عند ظهور أى من الأعراض ينصح بنقل المريض للمستشفى فورا حتى لا يتعرض المريض لأى مضاعفات تهدد حياته بالخطر.