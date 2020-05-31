فوائد فيتامين أ على صحة جسمك ومناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فيتامين أ واحد من أبرز أنواع الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، كما إنه يحتوى على بعض المركبات والخصائص التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتعزز الجهاز المناعى، وحسب ما ذكره موقع healthlineفأن فوائد فيتامين أ هى:

فوائد فيتامين أ على صحة الجسم

1: يحتوى فيتامين أ على بعض الخصائص والمركبات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان الرئة والقولون.

2:تناول فيتامين أ يحافظ على صحة الرؤية والعيون ويحد من خطر الإصابة بانفصال الشبكية والعمى.

3:يحتوى فيتامين أ على نسبة عالية من الخصائص والمركبات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

4:يحافظ على صحة الرئتين ويحميهم من الالتهاب والتليف والمشاكل التى يتعرضون لها.

5:يحتوى فيتامين أ على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة البشرة وتحميها من حب الشباب والالتهابات الجلدية والاحمرار.

6:لتعزيز صحة العضلات والمفاصل ينصح بتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين أ نظرا لدوره الكبير فى تقوية العضلات والوقاية من هشاشة العظام.

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7:يعزز الخصوبة ويساعد على الانجاب، لذلك ينصح بتناوله دائما فى حالة تأخر الانجاب.

وهناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ وينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجسم وهى:

أطعمة تحتوى على فيتامين أ

1:الفلفل الاحمر، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ.

2:الجزر، يحتوى على فيتامين أ وبعض الفيتامينات الأخرى الهامة لصحة الجسم.

3:البطاطا، من الأطعمة الغنية بفيتامين أ والتى تعزز صحة الجسم ومناعته.

4:الخضروات الورقية، غنية بفيتامين أ .

5:البطيخ، يحتوى على فيتامين أ وبعض الخصائص الاخرى المفيدة للجسم.