عالج نفسك من كورونا في 4 خطوات بالمنزل

مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، طبقت وزارة الصحة المصرية برتوكول علاج جديد للمصابين، على أن يتم علاج بعضهم داخل الحجر المنزلي بنفس الطريقة التي تتبعها مستشفيات العزل، من اجل تقليل احتمالات العدوى، وإتاحة الأماكن الخالية بالمستشفيات للحالات الأشد خطورة، فضلا عن الأثر المعنوي الإيجابي الذي يتركه العلاج بالمنزل بعيدا عن أجواء المستشفيات.



ويضاف إلى تلك المميزات توفير الخصوصية اللازمة لبعض المصابين الذين يخشون النفور الاجتماعي بعد شفائهم من المرض، لاعتبارهم عن سوء فهم الإصابة بالمرض نوعا من الوصمة الاجتماعية.

وتزامنا مع انطلاق حملة "أنت مسؤول" المعنية بزيادة الوعي حول مضار الفيروس وكيفية تجنبه، ترصد ”الخليج 365” الخطوات العلاجية والوقائية التي يجب على المريض اتباعها وتطبيقها داخل العزل المنزلي حال تأكد بإصابته بالفيروس التاجي.

ويحدد الدكتور طارق عبدالقادر، استشاري الحميات والأمراض المعدية بمستشفيات القوات المسلحة في مصر، في الخطوات التالية..





الخطوة الأولى – ظهور الأعراض:



-شعورك بارتفاع درجة الحرارة.

-أعراض برد مثل، زكام بالأنف غير مصاحب للرشح تشعر وكأنك غرقان وهذا يحدث نتيجة الاحتقان الشديد في أنفك.

-في بعض الحالات يفقد المصاب حاستي الشم والتذوق.

- إصابتك بالتهاب الحلق لمدة يوم أو يومين.

-ثم الكحة والسعال.

-أخيرا ضيق في الجهاز التنفسي.





الخطوة الثانية- إجراء فحوصات طبية:

- يجري "المتشكك" أشعة مقطعية على الصدر وليس أشعة عادية لأنها في بعض الأحيان لا تظهر الفيروس ويضطر الطبيب لمطالبة المريض بعمل أخرى مقطعية.

- يقوم "المتشكك" بعمل صورة دم كاملة، لإظهار معدلات كريات الدم البيضاء والغدد اللمفاوية.

ويقول الدكتور عبد القادر، إن الأشعة المقطعية تكون أكثر دقة، مؤكدا أن أشعة المصاب تظهر الفيروس التاجي جيدا، بالإضافة إلى أن تحاليل صورة الدم تظهر نقصا عاما في كريات الدم البيضاء، وخلايا الغدد الليمفاوية في الخلايا المتعادلة.

وفي حالة التأكد من إيجابية هذه الفحوص وثبوت الإصابة بفيروس كورونا، نلجأ للعزل المنزلي فورا بعد الحصول على الروشتة الطبية من قبل وزارة الصحة أو الأطباء المتخصصين.







الخطوة الثالثة- روشتة علاجية من طبيب متخصص:



- تخصيص غرفة للمصاب بعيدا عن أفراد الأسرة.

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- إذا كان المصاب قادرا على الخدمة الذاتية يتم ترك كافة احتياجاته من خلف باب غرفته سواء أدوية أو طعام وشراب.

- في حالة كون المصاب مسنا، يرتدي الكمامة وقت دخول الشخص الذي يساعده والمرتدي أيضا للكمامة أثناء تواجده داخل غرفته.

-يستحسن استخدام أدوات الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

-في حالة استخدام المصاب لأدوات طعام المنزل، يتم تعقيمها بالماء والصابون عقب تناوله الوجبة الغذائية.

- التعرض لضوء أشعة الشمس يوميا.

- يتم غسل ملابسه بعيدا عن ملابس الأسرة.

- بعد استحمام المصاب يتم تعقيم الحمام المنزلي بالماء والكلور جيدا.

-لا بد من تجديد هواء غرفة المصاب يوميا وإدخال الشمس لها.





الخطوة الرابعة - العزل المنزلي:

-تناول خافض حرارة (حال وجودها فقط).

-مضاد حيوي وفيروسي.

-فيتامين سي، عصائر، وفوار (جرعات مكثفة، حيث يتم تناول 3 أكياس على كوب ماء كل 6 أو 8 ساعات).

- أدوية موسعة للشعب الهوائية ومضادات السعال.

- تناول مسيلات للدم- اسبرين أطفال بجرعة ملجم مرة واحدة يوميا عقب وجبة الطعام الرئيسية (لأن الفيروس يتسبب في بعض التجلطات).

- إعادة الأشعة المقطعية على الصدر بعد أسبوع لمعرفة حالة الفيروس.

-بعد غياب الأعراض، يقوم المصاب بمتابعة دورية على الصدر وتحاليل صورة الدم للتأكد من الشفاء.

- اللجوء لمستشفى العزل حال استمرار أعراض ضيق التنفس.



