9 مشروبات تحارب كورونا.. عصائر طبيعية لتعزيز المناعة

باتت الأنظار كلها موجهة إلى تعزيز المناعة في ظل المواجهة المستعرة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبات الجميع يبحث عن كل ما يعزز الجسم للتغلب على هذا الفيروس، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 6 ملايين إنسان وأودى بحياة 360 ألفا آخرين.

وينصح الأطباء المتخصصون في مجال الفيروسات بتناول بعض المشروبات المهمة، التي تقوى جهاز المناعة، بغرض الوقاية أو التعافي بالنسبة للمصابين بالفيروس التاجي أو المخالطين لهم.





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وتزامنا مع انطلاق حملة "أنت مسؤول" المعنية بزيادة الوعي حول مضار الفيروس وكيفية تجنبه، يقول الدكتور طارق عبدالقادر، استشاري الحميات والأمراض المعدية بمستشفيات القوات المسلحة في مصر، إن العصائر الطازجة تلعب دورا مهما في ذلك، خاصة تلك التي تحتوى على فيتامين "سي".

ويضيف أن أبرز ما تحتويه هذه القائمة من العصائر الحيوية في هذا الإطار تضم: الليمون، الجوافة، البرتقال، الكيوي، الأناناس، الفراولة، المانجو، البطيخ والكانتالوب.

وشدد استشاري الحميات والأمراض المعدية لـ"الخليج 365" على ضرورة أن تكون هذه العصائر طازجة حتى يستفيد الجسم منها، وتتعزز مناعته بفيتامين "سي"، التي تعد خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس "كوفيد 19".

وقال إن تعزيز الفائدة من هذه المشروبات يتطلب تناولها دون إضافة السكر، وأن تكون في درجة حرارة معتدلة، فلا تكون شديدة البرودة حتى لا تؤثر على المعدة والجسم كله، باستثناء الليمون الذي يمكن تناوله بماء دافئ أو بارد معتدل.