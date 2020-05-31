شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» و«سبيس إكس» يطلقان أول رحلة تجارية في العالم السبت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وكالة «ناسا»، و«سبيس إكس» الفضائيتان، السبت، إطلاق أول رحلة تجارية في العالم، من قاعدة مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا.
ومن المقرر إطلاق الرحلة بعد 20 دقيقة من الآن، ويعود تأخر موعد الإطلاق، لعدم استقرار الطقس، وفقًا لسكاي نيوز البريطانية.
في حين أجلت «سبيس إكس»، الأربعاء الماضي، موعد الإطلاق، الذي كان مقررًا، الأربعاء الماضي، نظراً لسوء الأحوال الجوية آنذاك.
وذكرت الشركة عبر حسابها بموقع التغريدات «تويتر» أن «تأجيل الإطلاق بسب سوء الأحوال الجوية، وسيتم الإطلاق السبت 30 مايو الجاري في الساعة 3:22 مساءًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة».
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