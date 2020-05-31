شكرا لقرائتكم خبر عن النساء المصابات بمتلازمة موت الجنين أكثر عرضة لمرض الذئبة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء المصابات بمتلازمة موت الجنين تزيد احتمالية إصابتهم بمرض الذئبة الحمراء أربع مرات عن غيرهن، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية وجد باحثون من مانشستر صلة بين حالات الإملاص"متلازمة موت الجنين" واضطرابات النسيج الضام مع ارتباط مرض الذئبة الأقوى بكثير.

تؤثر اضطرابات النسيج الضام على الأنسجة التي تدعم أعضائنا وأجزاء أخرى من الجسم ، ووجد الفريق أن وجود الأجسام المضادة التي تشكل العلامات الأولى لمرض الذئبة يمكن أن يظهر حتى خمس سنوات بعد ولادة جنين ميت ، دون أن يصاحبها أعراض.

ويشير إلى أن العديد من النساء قد يحملن دون إدراك كامل للمخاطر أو يفقدن طفلهن دون معرفة سبب ذلك، وقالت مؤلفة البحث والولادة هانا كلير من جامعة مانشستر "إن الإملاص يترك أثرا نفسيًا وبيولوجيًا، وتوضح هذه الدراسة بشكل قاطع تمامًا أن هؤلاء النساء لديهن خطر متزايد للإصابة بمرض الذئبة."

"إما أن يكون متلازمة موت الجنين ناتجة عن تشوهات مناعية أساسية تشبه تلك التي تظهر في مرض الذئبة ، أو أنها تؤدى إلى سلسلة من ردود الفعل المناعية في نظام الأم تتوج باضطرابات الأنسجة الضامة".

"واضافت مؤلفة البحث، أن تأثير الإملاص مؤلم وستكون المخاوف من وجود مضاعفات في وقت لاحق صعبة بشكل مضاعف على هؤلاء النساء، لكننا نأمل أن المعرفة التي يمنحها لهم هذا البحث ستمكنهم في السنوات المقبلة.

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درست الدكتورة نتائج أكثر من 100ألف حالة حمل ، وتطلعت لمعرفة ما إذا كانت النساء اللواتي ولدن ميتًا قد طورت فيما بعد الذئبة أو مرض النسيج الضام أو الأجسام المضادة المناعية الذاتية.

تم الحصول على سجلات المرضى المجهولين من Datalink Research Research Clinical Practice التي تجمع البيانات من شبكة من جراحات GP في جميع أنحاء المملكة المتحدة، واستخدم الفريق ما يسمى "الانحدار الإحصائي" لمقارنة نتائج المواليد الأحياء والإملاص وحساب نسب الخطر النسبية.

وأضاف مؤلف البحث وطبيب التوليد أليكس هيزيل من جامعة مانشستر: "عندما تصاب النساء بمرض جنين ميت يتم فحصهن بحثًا عن مجموعة من الأمراض ، ولكننا نعلم الآن أن مرض الذئبة لن يظهر إلا بعد ذلك بكثير - أحيانًا بعد سنوات".

"بما أن الإملاص أصبح الآن أحد عوامل الخطر المعروفة لمرض الذئبة ، يجب أن يكون الأطباء على دراية بذلك عند رؤية نتائج التحقيق الخاصة بمرضاهم".

ويجب أن تكون النساء أنفسهن متيقظات وأن ينتبهن لأعراض مرض الذئبة التي تشمل آلام المفاصل وآلام العضلات والإرهاق المزمن".