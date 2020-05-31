شكرا لقرائتكم خبر عن فعال بنسبة 99%.. قصة لقاح صينى جديد لفيروس كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجميع فى كل أنحاء العالم يتعلقون بأمل إيجاد لقاح جديد لمرض كوفيد-19 وفى هذا المضمار، أعلنت شركة تكنولوجيا حيوية صينية ثقتها بنجاح لقاحها، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف لإنتاج 100 مليون جرعة.
وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على إنتاج لقاح لكوفيد-19، أنهم متأكدون "بنسبة 99 في المئة" من أن اللقاح سيكون فعالاً، وذلك بحسب ما نقلته فضائية "سكاى نيوز".
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